В Актобе трехлетняя девочка выпала из окна

Ребенка доставили в реанимацию с многочисленными травмами.

После падения с третьего этажа ребенок находится в коме несколько дней, пишет пишет Timeskz





Мать ребенка мыла стекла в тот день, рассказывают врачи. Окно было открытым.





Трехлетняя девочка взобралась на подоконник, не удержалась и упала из открытого окна. Ребенка доставили в реанимацию с многочисленными травмами. Девочка в коме, врачи борются за жизнь ребенка.





Елена Рышкина.



