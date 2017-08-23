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В Актобе трехлетняя девочка выпала из окна

23 августа 2017, 12:32

Ребенка доставили в реанимацию с многочисленными травмами.

После падения с третьего этажа ребенок находится в коме несколько дней, пишет Timeskz.

Мать ребенка мыла стекла в тот день, рассказывают врачи. Окно было открытым.

Трехлетняя девочка взобралась на подоконник, не удержалась и упала из открытого окна. Ребенка доставили в реанимацию с многочисленными травмами. Девочка в коме, врачи борются за жизнь ребенка.

Елена Рышкина.

Фото: timeskz.kz.

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