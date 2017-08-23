В Актобе трехлетняя девочка выпала из окна
23 августа 2017, 12:32
Ребенка доставили в реанимацию с многочисленными травмами.
После падения с третьего этажа ребенок находится в коме несколько дней, пишет Timeskz.
Мать ребенка мыла стекла в тот день, рассказывают врачи. Окно было открытым.
Трехлетняя девочка взобралась на подоконник, не удержалась и упала из открытого окна. Ребенка доставили в реанимацию с многочисленными травмами. Девочка в коме, врачи борются за жизнь ребенка.
Елена Рышкина.
Фото: timeskz.kz.
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