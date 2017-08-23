В канун Азиатских игр Туркменистан запретил продажу алкоголя
23 августа 2017, 12:33
Продажа алкоголя прекращена до октября этого года.
Накануне Азиатских игр власти Туркменистана запретили в Ашхабаде продажу спиртных напитков, сообщает Knews.kg.
По данным местных СМИ, в продуктовых магазинах столицы Туркменистана полностью исчезла алкогольная продукция, а торговые точки со спиртным прекратили свою деятельность.
Как сообщает информационное агентство Ассошиэйтед Пресс ((AP), по устному распоряжению властей страны, продажа алкоголя прекращена до октября этого года.
Информационная служба Франс-пресс (AFP) сообщает, ссылаясь на сотрудника министерства торговли (имя которого не разглашается), что запрет на продажу алкоголя связан с подготовкой к Азиатским играм, которые пройдут в Ашхабаде с 17 сентября по 27 сентября этого года.
По информации издания, сотрудник Министерства торговли рассказал, что данный запрет осуществляется с целью обеспечения общественного порядка.
15 августа правительство Туркменистана объявило о введение усиленного режима работы военных и правоохранительных органов, а также о закрытии границ, ограничении визового порядка и усилении таможенного контроля. Сообщалось, что данные меры, вступившие в силу 17 августа за 30 дней до Азиатских игр, продолжатся до их окончания 27 сентября.
Фото: knews.kg
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