Директора детского сада будут судить за взятку в Костанайской области
23 августа 2017, 12:47
Она была задержана с поличным при получении взятки через посредника
В суд №2 Костаная поступило уголовное дело в отношении директора детского сада. 57-летняя женщина обвиняется по статье «Получение взятки», передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
По материалам дела, в июле согласно заключенного договора о госзакупках работ на общую сумму 3 490 000 тенге, ИП «Башухина» завершала работы по текущему ремонту кровли детского сада. В указанное время директор, являясь заказчиком, через посредника — замдиректора указанного учреждения потребовала взятку в размере 10% процентов от стоимости договора. 26 июля в п. Мичурине Костанайского района директор детского сада была задержана с поличным при получении взятки через посредника.
Главное судебное разбирательство состоится 28 августа.
Фото: sputniknews.kz.
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