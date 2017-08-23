Нацбанк: Процесс дедолларизации в Казахстане продолжает набирать обороты

Об этом сегодня заявил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе пресс-конференции в г.Алматы, передает передает Zakon.kz





По данным Нацбанка, в июле 2017 года вклады в тенге увеличились на 0,6%, с начала 2017 года наблюдается рост на 10%, в иностранной валюте сократились более чем на 3%, с начала года зафиксировано снижение на 13,7%. В результате доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 48,6% .

«Объем депозитов в национальной валюте пятый месяц подряд превышает объем депозитов в иностранной валюте. В структуре вкладов физических лиц доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 54,8%, юридических лиц – до 43,4%», – сказал Д. Акишев.



