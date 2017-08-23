Е.Рахимбеков: Верховный Суд принимает самое активное участие в реформировании уголовного судопроизводства

В настоящее время в стране ведется масштабная работа по реформированию правоохранительной системы. Совсем недавно специальное совещание по этому вопросу провел в Акорде Глава государства. Высший судебный орган страны принимает самое активное участие в выработке новых подходов к уголовному судопроизводству, основной части предлагаемых преобразований. О некоторых аспектах этой работы с zakon.kz поделился судья Верховного Суда Ербол Рахимбеков.





Ключевой вопрос реформы - разграничение процессуальных полномочий органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, давно назревших в обществе, подчеркнул Ербол Мухажанович.





Конечная цель реформы – работать по европейской схеме организации уголовного преследования, с учетом особенностей отечественной правовой системы. Стоит отметить, что отечественная судебная система к этому в полной мере готова. «Этому во многом способствовала модернизация судов, проведенная в рамках Плана Нации, ключевыми аспектами которой стал переход к трехуровневой системе правосудия и усиление института следственных судей» - особо отметил судья.





Необходимо обеспечить дальнейшее расширение судебного контроля, прежде всего, в форме санкционирования процессуальных действий, включая негласные следственные действия.





«Полагаем, что в категорию последних должны войти и специальные оперативно- розыскные мероприятия, сопряжённые с ограничением конституционных прав граждан, за исключением проводимых в интересах обеспечения национальной безопасности. По делам о терроризме, экстремизме, о преступлениях в составе преступных групп, а также в случаях, создающих угрозу безопасности государства, учитывая специфику этой категории дел», - считает Е.Рахимбеков.





«В рамках УПК нельзя охватить все вопросы, регулирующие порядок, способы и механизм осуществления негласных следственных действий. Потребуется внесение изменений также и в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», в котором необходимо унифицировать само понятие оперативно-розыскной деятельности с негласными следственными действиями. Кроме того, в целях защиты конституционных прав граждан необходимо закрепить обязанность прокурора уведомлять лиц о проведенных в отношении них негласных следственных действиях, независимо от полученных результатов» - поделился своим видением Ербол Мухажанович.





К слову, суды также готовы к передаче от прокуратуры суду полномочий по санкционированию применения залога, получения образцов и освидетельствования. На сегодня статья 145 УПК предусматривает применение залога с санкции прокурора либо по постановлению следственного судьи. Суд считает, нет необходимости сохранять такое дублирование полномочий.





В связи с кратным увеличением нагрузки, а также в целях обеспечения процессуальной независимости следственных судей, высший судебный орган предлагает создать специализированные следственные суды со своим штатом и председателями в каждом областном центре Казахстана. Для этого потребуются незначительные дополнительные ресурсы, в основном же это можно сделать за счет имеющихся кадровых и организационных возможностей судов.





Помимо этого, важным аспектом будущих реформ станет повышение состязательности процесса и наделение адвокатов полномочиями по непосредственному обращению к следственному судье с ходатайством о производстве следственных действий.





«Здесь важно определить, какие конкретно действия по сбору доказательств для адвокатов запрещены, а на какие должна быть получена санкция следственного судьи. Действующий УПК не содержит механизма процессуального закрепления добытых стороной защиты доказательств. Это лишает адвоката возможности (при наличии права) осуществлять защиту на равных со стороной обвинения условиях» - считает судья.





По мнению судей, адвокатам нужно предоставить равные права со стороной обвинения в получении информации, доступа к материалам уголовного дела, обмена информацией о доказательствах. Однако, действующая сегодня система адвокатуры не всегда в состоянии обеспечить качественное сопровождение реформы.





«Требуется ряд организационно-правовых мер по кардинальному преобразованию адвокатуры и, в целом, системы оказания юридической помощи населению. Соответствующие позиции, выработанные Верховным Судом во взаимодействии с адвокатами, Ассоциацией независимых юристов «КазБар», представителями юридической науки, одобрены Международным Советом при Верховном Суде и направлены в Министерство юстиции, Правительство и другие уполномоченные органы».





Еще одно направление реформы – упрощение производства. Европейская практика показывает возможность введения в уголовный процесс приказного производства, без ущерба правам лиц, вовлеченных в уголовный процесс. Например, приказное производство по УПК Эстонии максимально упрощено, так как применяется по очевидным правонарушениям, где ясны обстоятельства предмета доказывания.





«Такой вид производства будет применяться по очевидным проступкам и преступлениям небольшой тяжести. Таким образом, процессуальная экономия налицо. Суд, рассмотрев материалы дела, без проведения судебных заседаний, вынесет приговор, против которого, в случае несогласия, возможно будет принести возражения» - считают в Верховном Суде.





Четвертая реформа касается сроков доставления задержанного за совершение преступления лица следственному судье. В настоящее время Рабочая группа остановилась на варианте в 48 часов.





«Вопрос о пересмотре сроков задержания давно назрел и его сокращение будет шагом вперед к стандартам стран ОЭСР в этой сфере», - сказал Е.Рахимбеков.





В настоящее время на уровне Рабочей группы ведется детальная работа, как на практике реализовать все выше обозначенные подходы. Каждый из государственных органов предлагает свое видение. В ближайшее время будет подготовлен Законопроект, который и будет презентован общественности.



