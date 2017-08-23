Акишев рассказал, повлияют ли санкции США на экономику Казахстана

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев на пресс-брифинге прокомментировал влияний санкций введенных США в отношении России на Казахстан.

Глава Нацбанка в ходе брифинга отметил, что сейчас активно обсуждается тема санкций США в отношении России и потенциальном их влиянии на Казахстан.

Акишев сразу оговорился, что комментировать и оценивать характер двусторонних отношений между двумя странами считаем некорректным, но все же рассказал, повлияют ли санкции на экономику Казахстана.

«Но касательно вероятного потенциала влияний санкций на экономику Казахстана мы оцениваем ее как нейтральной, и при стабильности на мировых сырьевых рынках риски для экономики Казахстана минимальны», — сказал Акишев.

Сенат США в конце июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Закон был подписан президентом Дональду Трампом. Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

22 августа США расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве группу компаний «Гефест».

В ответ на антироссийские санкции президент России Владимир Путин поручил, чтобы число сотрудников дипмиссии США в России сравнялось с числом российских дипломатов в США и сократилось таким образом до 455 человек. В связи с этим 755 сотрудников диппредставительств США придется покинуть Россию. Также американскому посольству запретили использовать склад и дачу в Москве.