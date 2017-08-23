19 автомобилей должников по алиментам водворены на штрафстоянку в Таразе

В случае непогашения долгов они будут реализованы на торгах.

В прокуратуру Жамбылской области поступают жалобы матерей на бывших мужей, которые отказываются платить алименты. Об этом сообщил прокурор города Тараз Бекзат Сеилханов , передает , передает Zakon.kz

За каждым таким заявлением стоят почти одинаковые истории – рассказал прокурор г. Тараз Бекзат Сеилханов, общие дети, развод, обещание уже бывшего мужа помогать детям, которое он со временем забывает.





"Бедным женщинам приходится самим тянуть детей, при этом бегая за их отцами, чтобы получить законом предусмотренные алименты, отцы же в большинстве случаев пытаются под различными предлогами избежать оплаты алиментов. Не один раз мне лично приходилось приглашать таких отцов на беседу, ответ у них всегда схож - нет работы, источника дохода и т.д.", - отметил прокурор города.





В прокуратуре поставили на учет 58 безработных должников, из них трудоустроено 12 должника, 7 направлены на проф.обучение.





Несмотря на это, встречаются люди, которые фактически имеют возможность платить алименты, однако не желают этого делать. И как только к ним применяются жесткие меры, долг ими погашается сразу же.





Так, один из должников с 2014 года не платил алименты, сумма долга составила свыше 1 млн. тенге. 3 августа у него был изъят Mercedes, принадлежащий ему на праве собственности, после чего он сразу же нашел деньги и погасил задолженность.





Учитывая эффективность подобной меры, ежедневно прокуратурой совместно членами созданной рабочей группы проводятся рейдовые мероприятия по установлению автомашин должников.





К настоящему времени, у должников изъяты и водворены на штрафную стоянку 19 авто, которые в случае непогашения задолженностей будут реализованы на торгах.





"Сейчас мы добились, чтобы в пользу детей мерами прокурорского реагирования взыскано более 4,9 млн. тенге и работа в этом направлений продолжится", – резюмировал Сеилханов.