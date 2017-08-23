Халық Қаһарманы Айдын Аимбетов аграриям Акмолинской области презентовал космический мониторинг сельхозземель
23 августа 2017, 13:24
Сейчас на базе НК "Қазақстан ғарыш сапары» можно сделать космический мониторинг, который позволит решать вопросы инвентаризации земель сельхозназначения.
Сегодня на базе ПК «Родина» проходит первое заседание научно-консультативного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса под председательством акима области М.Мурзалина.
На совещание прибыло более 200 человек, среди них есть акимы городов и районов области, представители Палаты предпринимателей, научные сотрудники производственного центра зернового хозяйства им. А.И.Бараева, Северо-Казахстанского НИИ животноводства и растениеводства Национального аграрного научно-образовательного центра, агрономы передовых предприятий, сельхозтоваропроизводители.
По словам Айдына Аимбетова, сейчас на базе НК "Қазақстан ғарыш сапары» можно сделать космический мониторинг, который позволит решать вопросы инвентаризации земель сельхозназначения.
«Это определение точных границ и площадей, их целевое использование, выведение земель из теневого фонда. Кроме того, космический мониторинг поможет высокоточному картографированию возделываемых земель, разработке геоинформационной платформы для оценки состояния земель, наблюдению состояния посевов, агроэкологической оценке земель», – сказал он во время презентации проекта.
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