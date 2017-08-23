В Костанае водитель не выпускал ребенка из салона автобуса

В Костанае водитель 25-го маршрута не выпускал ребенка из салона автобуса, сообщает " сообщает " Костанайские Новости ".





Мать 14-летнего Нурыма Ауезхана Толкын Кенжетаева прислала в редакцию письмо. Сообщается, что все произошло 22 августа, примерно в 21:40. Водитель автобуса, по имени Руслан, не выпустил ребенка, сославшись на то, что ему 15 лет и оплачивать мальчику нужно 80 тенге. По словам мамы, мальчик ехал с остановки "Школа детского творчества (Дворец пионеров)" и должен был выйти на Наримановском рынке. Там живут родные, с которыми он на следующий день должен был пойти на плавание.





"Но когда мой ребёнок дал ему 40 тенге, он спросил: "Какого ты года?" Сын ответил: - 2002-го. Затем он сказал грубым тоном: "Доплачивай 40 тенге". Ребёнок сказал: "Я родился в сентябре, 19-го, мне ещё нет 15-ти". Он никак не среагировал. Далее, подъехав на остановку "Наримановка", водитель, пропустив девушку, ухватил моего ребёнка за футболку, притянул на себя и сказал: "Плати 80 тенге". Ребёнок сказал: "Мне 14 лет, что платить?" - "Показывай свидетельство". Ребёнок ответил: "А как мне носить оригинал документа всегда?", - написала мать в письме.





Водитель закрыл двери и поехал далее. Несколько человек в салоне заступились за мальчика. Он нашел фотографию свидетельства на телефоне, однако водитель продолжал движение и сообщил, что уедет с ним на базу. Приехавшая мать показала водителю свидетельства, однако он, по ее словам, не хотел отпускать ребенка.





Женщина недоумевает, почему водитель не отпустил мальчика и что он хотел сделать с ним на базе.



