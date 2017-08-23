В Жамбылской области отремонтируют около 300 км автодорог

В Жамбылской области до конца текущего года отремонтируют около 300 км автодорог, из них 6 км нового строительства, 7 км реконструкции и 287 км среднего ремонта дорог, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

Общая протяженность автомобильных дорог республиканского и областного значений региона составляет - 10 060 километров. Из них дороги общего пользования -5 172 км и улицы населенных пунктов - 4 888 км. К дорогам общего пользования относятся 1 237 км республиканского, 1 943 км областного и 1 992 км районного значений.

В текущем году на ремонт и содержание автодорог местного значения и улиц населенных пунктов из бюджета выделено 9,8 млрд.тенге. В том числе, 3,3 млрд. тенге на ремонт и обслуживание автодорог областного значения, 3,8 млрд. тенге на автодороги районного значения и улиц населенных пунктов, 2,7 млрд. тенге на ремонт и содержание улиц Тараза.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения также выполнены ямочный ремонт, установлены новые дорожные знаки, ограждения на мостах, проведена противопожарная опашка лесополос и химическая обработка карантийных сорняков.

Кроме того близки к завершению работы по объектам строительства дорог протяженностью 10 км к туристическим комплексам «Акыртас» и «Тау самалы» начатые в прошлом году. На сегодня ведутся работы по принятию объекта в эксплуатацию.

Возобновлены работы по реконструкции недостроенного путепровода по улице Айша-биби. Завершены все бетонные работы на мосту, укладывается асфальтобетонное покрытие.

Наряду с этим проводятся мероприятия по разработке ПСД на строительство автодороги «Южный обход города Тараз к границе Кыргызстана» берущее начало от данного моста. Согласно землеустроительного проекта выделяются земельные участки под строительство дороги.

Проекты реализовываются согласно графика производства работ.

Следует отметить, что за последние шесть лет на ремонт и содержание автодорог местного значения и улиц населенных пунктов региона из всех источников бюджета выделено 43,3 млрд. тенге.

В рамках выделенных средств за этот период ремонтными работами охвачено 2 417 км автомобильных дорог.

По итогам прошлого года доля показателя автодорог находящихся в удовлетворительном и хорошем состоянии составила 75,5%, в текущем году планируется доведение данного показателя до 77 %.

Ляззат Бекбаева