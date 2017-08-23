В ВКО больше месяца ищут пропавшую 19-летнюю девушку

Она выходила на связь, однако не сообщила, где сейчас находится.

В Семее ищут пропавшую Жансаю Сафаеву. 19-летняя девушка вышла из дома в середине июля и с тех пор не возвращалась, передает передает YK-news.kz





Девушка еще 14 июля ушла прогуляться с подругой и не вернулась домой.





— В тот день она осталась ночевать у подруги, — сообщила тетя пропавшей Нургуль. — Жансая ушла оттуда на следующий день после обеда и больше ее не видели.





Родственники рассказали, что девушка выходила на связь, однако не сообщила, где сейчас находится.





В УВД города Семея подтвердили факт пропажи девушки.





— Наши оперативники сейчас занимаются поиском пропавшей, — сообщили в пресс-службе ведомства.





У девушки черные длинные волосы, на левой руке на запястье небольшой шрам, рост 165-168 сантиметров. Жансая была одета в черно-белую кофту, джинсы, при себе у нее был кошелек на ремне.





Всех, кто видел девушку или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (747) 349-57-17, 8 (775) 623-76-71 или на канал «102».





Олег Крук.



