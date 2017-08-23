В ВКО больше месяца ищут пропавшую 19-летнюю девушку
23 августа 2017, 14:00
Она выходила на связь, однако не сообщила, где сейчас находится.
В Семее ищут пропавшую Жансаю Сафаеву. 19-летняя девушка вышла из дома в середине июля и с тех пор не возвращалась, передает YK-news.kz.
Девушка еще 14 июля ушла прогуляться с подругой и не вернулась домой.
— В тот день она осталась ночевать у подруги, — сообщила тетя пропавшей Нургуль. — Жансая ушла оттуда на следующий день после обеда и больше ее не видели.
Родственники рассказали, что девушка выходила на связь, однако не сообщила, где сейчас находится.
В УВД города Семея подтвердили факт пропажи девушки.
— Наши оперативники сейчас занимаются поиском пропавшей, — сообщили в пресс-службе ведомства.
У девушки черные длинные волосы, на левой руке на запястье небольшой шрам, рост 165-168 сантиметров. Жансая была одета в черно-белую кофту, джинсы, при себе у нее был кошелек на ремне.
Всех, кто видел девушку или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (747) 349-57-17, 8 (775) 623-76-71 или на канал «102».
Олег Крук.
Фото предоставлено родственниками.
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