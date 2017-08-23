Абаев доложил президенту о ходе разработки госпрограммы «Цифровой Казахстан»

Во время встречи Главе государства было доложено о ходе разработки государственной программы «Цифровой Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул актуальность масштабной цифровизации экономики в условиях роста глобальной конкуренции.

Сегодня этот вопрос выдвигается на первый план. Весь мир движется в данном направлении. И мы не должны отставать. Это очень сложная задача. Необходима слаженная работа всех ведомств, министерств и регионов, - сказал Президент Казахстана.

Министр информации и коммуникаций рассказал Главе государстве о четырех приоритетных направлениях, которые определены в новой программе.

- Сейчас мы обсудили проект программы со всеми заинтересованными сторонами. Программа «Цифровой Казахстан» предусматривает четыре основных направления работы: развитие инфраструктуры, улучшение человеческого капитала, цифровизация отраслей экономики и совершенствование системы предоставления государственных услуг, - сказал Д.Абаев.

В завершение Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.