СМИ: пять человек погибли, почти 40 пострадали в результате взрыва на юге Афганистана
23 августа 2017, 14:02
Террорист-смертник подорвал автомобиль рядом с полицейским участком.
По меньшей мере пять человек погибли, 38 пострадали в результате подрыва в среду автомобиля рядом с полицейским участком в афганском городе Лашкаргах, административном центре южной провинции Гильменд, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Tolonews.
По его данным, среди погибших три сотрудника сил безопасности. Большинство пострадавших - местные жители, в том числе ученики расположенной неподалеку школы.
Ответственность за взрыв взяли на себя боевики запрещенного движения "Талибан".
Фото: © AP Photo / Rahmat Gul
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