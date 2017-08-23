5 000 000 тенге выплатит Kaspi Bank за информацию о грабителях
23 августа 2017, 14:08
Эту информацию можно сообщить Службе безопасности банка.
5 000 000 тенге выплатит Kaspi Bank за информацию о грабителях, сообщили Zakon.kz в пресс-службе банка.
Kaspi Bank выплатит 5 000 000 тенге за важную информацию, которая позволит задержать преступников, совершивших 22 августа разбойное нападение на отделение банка в г. Талгар.
Эту информацию можно сообщить Службе безопасности банка по телефону +7 747 388 29 34.
Напомним, вчера 22 августа на отделение Kaspi Bank в городе Талгар Алматинской области было совершено разбойное нападения. Двое мужчин в масках проникли в отделение банка через крышу и похитили денежные средства.
На видеокадрах с камер наблюдения видно, как двое мужчин в масках проникли в закрытое отделение банка с потолка. Там находились две женщины- кассира, которых злоумышленники повалили на пол и связали. После, они собрали в мешки деньги и скрылись по веревкам, протянутым с потолка комнаты. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.
По предварительным данным СМИ, грабители унесли с собой 75 тысяч долларов, 36 миллионов тенге, 120 тысячи рублей и 3 тысячи евро.
Фото с сайта liter.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874473-8d68eb3390227c06f8928488356047bd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...