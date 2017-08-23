Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

5 000 000 тенге выплатит Kaspi Bank за информацию о грабителях

23 августа 2017, 14:08

Эту информацию можно сообщить Службе безопасности банка.

5 000 000 тенге выплатит Kaspi Bank за информацию о грабителях, сообщили Zakon.kz в пресс-службе банка.

Kaspi Bank выплатит 5 000 000 тенге за важную информацию, которая позволит задержать преступников, совершивших 22 августа разбойное нападение на отделение банка в г. Талгар.

Эту информацию можно сообщить Службе безопасности банка по телефону +7 747 388 29 34.

Напомним, вчера 22 августа на отделение Kaspi Bank в городе Талгар Алматинской области было совершено разбойное нападения. Двое мужчин в масках проникли в отделение банка через крышу и похитили денежные средства.
На видеокадрах с камер наблюдения видно, как двое мужчин в масках проникли в закрытое отделение банка с потолка. Там находились две женщины- кассира, которых злоумышленники повалили на пол и связали. После, они собрали в мешки деньги и скрылись по веревкам, протянутым с потолка комнаты. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.

По предварительным данным СМИ, грабители унесли с собой 75 тысяч долларов, 36 миллионов тенге, 120 тысячи рублей и 3 тысячи евро.

Фото с сайта liter.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...