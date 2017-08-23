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В России ревнивый сотрудник ГАЗа убил троих коллег на работе

23 августа 2017, 14:11

По некоторым данным, среди погибших — начальник убийцы, один из мастеров и сотрудница лаборатории.

Ревнивый сотрудник ГАЗа убил троих коллег на работе, сообщает НТВ.ru.

Инцидент произошел в литейном цехе.

Как сообщает издание «В городе N», 41-летний нападавший задержан. Его оперативно удалось отыскать в одном из цехов. При задержании применялись спецсредства, преступник получил ранение.

По некоторым данным, среди погибших — начальник убийцы, один из мастеров и сотрудница лаборатории. По предварительным данным, конфликт произошел во время сдачи смены.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила информацию о ЧП.

По ее словам, преступление было совершено на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Причинение тяжких телесных повреждений», передает «Интерфакс».

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