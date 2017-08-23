В России ревнивый сотрудник ГАЗа убил троих коллег на работе
23 августа 2017, 14:11
По некоторым данным, среди погибших — начальник убийцы, один из мастеров и сотрудница лаборатории.
Ревнивый сотрудник ГАЗа убил троих коллег на работе, сообщает НТВ.ru.
Инцидент произошел в литейном цехе.
Как сообщает издание «В городе N», 41-летний нападавший задержан. Его оперативно удалось отыскать в одном из цехов. При задержании применялись спецсредства, преступник получил ранение.
По некоторым данным, среди погибших — начальник убийцы, один из мастеров и сотрудница лаборатории. По предварительным данным, конфликт произошел во время сдачи смены.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила информацию о ЧП.
По ее словам, преступление было совершено на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство» и «Причинение тяжких телесных повреждений», передает «Интерфакс».
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