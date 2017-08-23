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Эксперт Всемирной туристской организации изучит потенциал Казахстана

23 августа 2017, 14:12

Эксперт представит казахстанскому турбизнесу и госслужащим, работающим в сфере индустрии туризма, международный опыт с возможностью его адаптации к нашей стране.

Эксперт Всемирной туристской организации ООН Эспиноза Нагоре прибыла в Астану для изучения потенциала туристской отрасли Казахстана, сообщает комитет индустрии туризма Минкультуры и спорта Казахстана.

Эксперт планирует ознакомиться с нынешней методологией измерения отрасли туризма органами статистики. Кроме того, она проведет обучающий тренинг с 23 по 24 августа в Астане.

Основная цель тренинга – представить международный опыт и адаптировать его к потребностям Казахстана. В обучении примут участие представители казахстанского бизнеса и государственные служащие.

По итогам работы Всемирная туристская организация ООН планирует подготовить и направить рекомендации правительству Казахстана по улучшению существующей модели статистического учета в сфере туризма.

Эспиноза Нагоре имеет большой опыт работы в туристическом секторе экономики разных стран. В разные годы она работала в Европе (Испания, Великобритания и Италия), Северной и Южной Америке (США и Колумбия) и Азии (Мьянма, Тимор-Лешти и Индонезия).

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Серикжан Ковланбаев

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