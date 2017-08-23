Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы

В канун празднования Дня Конституции в городе Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», целью которого являются поддержание должного правопорядка в городе, предупреждение и пресечение преступлений на улицах и в других общественных местах, а также оздоровление криминогенной обстановки в мегаполисе, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





В частности, согласно специальному плану, на улицах города, а именно в округе массового скопления граждан и увеселительных заведений, усилено полицейское патрулирование.





В целях повышения плотности нарядов обеспечено перекрытие дополнительных маршрутов патрулирования и постов за счет привлечения личного состава других подразделений полиции.





Кроме того, запланировано активное привлечение к отработке общественных помощников полиции, общественные организации правоохранительной направленности и студенческие отряды правопорядка.





Дополнительно силами оперативных служб ДВД проводятся мероприятия на рынках и торговых точках города, с целью выявления и задержания лиц, занимающихся кражами чужого имущества, вымогательством, скупкой краденого и другими противоправными действиями.





Параллельно представители миграционной службы проводят работу по выявлению фактов нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства нашего государства, - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.





Вместе с тем, в полиции дополнили, что в период ОПМ сотрудниками криминальной полиции будут осуществлены розыскные мероприятия по лицам, находящимся в розыске, установлению местонахождения без вести пропавших граждан, а также розыску похищенного и угнанного автотранспорта.





Отработка стартовала 23-го августа и продлится по 25-е включительно.



