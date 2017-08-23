Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы

23 августа 2017, 14:17

Усилено полицейское патрулирование. Проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

В канун празднования Дня Конституции в городе Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», целью которого являются поддержание должного правопорядка в городе, предупреждение и пресечение преступлений на улицах и в других общественных местах, а также оздоровление криминогенной обстановки в мегаполисе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В частности, согласно специальному плану, на улицах города, а именно в округе массового скопления граждан и увеселительных заведений, усилено полицейское патрулирование.

В целях повышения плотности нарядов обеспечено перекрытие дополнительных маршрутов патрулирования и постов за счет привлечения личного состава других подразделений полиции.

Кроме того, запланировано активное привлечение к отработке общественных помощников полиции, общественные организации правоохранительной направленности и студенческие отряды правопорядка.

Дополнительно силами оперативных служб ДВД проводятся мероприятия на рынках и торговых точках города, с целью выявления и задержания лиц, занимающихся кражами чужого имущества, вымогательством, скупкой краденого и другими противоправными действиями.

Параллельно представители миграционной службы проводят работу по выявлению фактов нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства нашего государства, - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Вместе с тем, в полиции дополнили, что в период ОПМ сотрудниками криминальной полиции будут осуществлены розыскные мероприятия по лицам, находящимся в розыске, установлению местонахождения без вести пропавших граждан, а также розыску похищенного и угнанного автотранспорта.

Отработка стартовала 23-го августа и продлится по 25-е включительно.

Фото с сайта vecher.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...