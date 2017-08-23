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Не выпустивший подростка водитель автобуса представил свою версию инцидента

23 августа 2017, 14:19

По его словам юноша начал конфликтовать.

Водитель 25 автобуса, который не выпустил подростка на остановке, рассказал свою версию произошедшего, сообщает "Костанайские Новости".

На остановке "Дворец творчества" Ушков Руслан забрал пассажиров, в том числе и Нурыма и продолжил движение Перед остановкой "Наримановский рынок", остановившись на светофоре, он оплатил проезд в сумме 40 тенге, после чего водитель спросил о возрасте ребенка.

Кроме него на выход на этой остановке еще была одна девушка. По словам водителя, мальчик хотел выскочить из автобуса, но мужчина остановил его окриком и не выпустил из автобуса, закрыв двери и начав движение.

"На следующей остановке он показал мне сфотографированное свидетельство о рождении на телефоне, я открыл дверь и сказал "Выходите", после чего юноша начал конфликтовать: начал снимать меня на мобильный телефон, расспрашивать как меня звать, где проживаю, хамил, звонить родителям, и своими действиями отвлекал меня от выполнения моих служебных обязанностей. На остановке "15 магазин" подошла его мама с оригиналом свидетельства о рождении, с криком забрала своего сына и уже на улице стала кричать на меня и парень продолжил снимать автобус на мобильный телефон.", - сообщил водитель.

Пассажирам, предлагавшим заплатить за него 40 тенге, водитель ответил отказом.

С водителем по телефону связался начальник отдела перевозок Житербаев Б.А. и дал номер телефона матери подростка. Разговор состоялся корректным и доброжелательным, ситуация была разрешена.

Фото: kstnews.kz.

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