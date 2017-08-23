Коллекторские агентства будут представлять отчетность по утвержденным формам и правилам

В целях реализации законов Республики Казахстан «О коллекторской деятельности» и «О государственной статистике» постановлением Правления Национального Банка РК от 30 июня 2017 года № 112 утвержден следующий перечень отчетности коллекторского агентства:

- форма отчета о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности);

- форма отчета о структуре приобретенной задолженности;

- форма отчета об основных источниках привлеченных денег;

- форма отчета о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению.

К каждой форме отчетности прилагается пояснение по заполнению формы.

Указанные формы отчетности представляются в электронном формате в соответствии с установленными Правилами в территориальный филиал Национального Банка РК по месту нахождения коллекторского агентства ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - со 2 сентября 2017 года.

Напомним, что коллекторская деятельность осуществляется на основании договора, предметом которого является оказание услуг кредитору по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью.