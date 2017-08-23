Агентство берет на особый контроль исполнение рекомендаций по устранению государственными органами коррупционных рисков в сферах развития бизнеса

Заявление озвучено заместителем антикоррупционного ведомства на заседании специальной мониторинговой группы.

В ходе рассмотрения независимыми экспертами результатов реализации совместной дорожной карты Агентства с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» Алик Шпекбаев отметил, что благодаря превентивным антикоррупционным мерам, с начала года изучено 16 сфер деятельности государственных органов, связанных с развититем бизнеса в Казахстане.

По итогам совместных анализов выявлен ряд коррупционных рисков как в законодательных актах, так и в организационно-управленческой деятельности анализируемых органов.

«Более половины рисков выявлены в нормативных правовых актах, которыми руководствуются в своей деятельности государственные органы», - подчеркнул Алик Шпекбаев.

Так, в адрес анализируемых государственных органов внесено 280 рекомендаций по устранению условий для коррупции, 62% (253) из которых касаются внесения изменений в нормативные акты различных уровней и 38% (153) - регулирования сферы оказания государственных услуг, контрольно-надзорных и разрешительных функций, процедуры проведения государственных закупок, работы с персоналом.

«Аналитиками Агентства и Национальной палаты проведена масштабная работа. На сегодняшний день госорганы уже представили итоги исполнения ряда внесенных рекомендаций раньше запланированного срока, и мы будем в дальнейшем сопровождать и контролировать исполнение каждой рекомендации. Результаты мониторинга будут внесены в Администрацию Президента и Канцелярию Премьер-Министра», - акцентировал Алик Шпекбаев, подытоживая свое выступление.

Напомним, совместная дорожная карта Агентства и Национальной палаты «Атамекен» подписана 6 декабря 2016 года на Республиканском форуме предпринимателей.

Дорожная карта является важным инструментом по обеспечению защиты прав собственности предпринимателей, прозрачности национального бизнеса и имеет наиболее важное значение для его дальнейшего развития.

На протяжении 6-ти месяцев анализу подверглись 16 сфер деятельности: здравоохранения, сельского хозяйства, архитектуры и градостроительства, энергетики и ЖКХ, земельных отношений, развития предпринимательской деятельности и госзакупок местных исполнительных органов, налогового и таможенного администрирования, природопользования и экологии, ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора, пожарной и промышленной безопасности, исполнения судебных актов, транспортного контроля.

Итоги каждого анализа подлежали обсуждению с участием анализируемых органов, независимых экспертов, средств массовой информации.

Разработанные планы по исполнению рекомендаций Агентством и НПП «Атамекен» взяты на особый контроль, с обязательным посещением госорганов и проверкой реализации Планов на местах.