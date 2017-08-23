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Костанаец при задержании пытался проглотить героин

23 августа 2017, 14:47

Содержимое свертка составило около двух граммов героина.

В Костанае полицейские задержали двух мужчин и женщину 23 августа в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр-2017»- «Мак-2017», передаёт "Алау"со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом УВД города Костаная около 1.20 часов по улице Матросова был остановлен Mitsubishi Galant под управлением 33-летнего мужчины. Увидев полицейских, он заблокировал двери авто, только после уговоров вышел из машины. Подозреваемый решил самостоятельно выдать запрещенные предметы находившиеся у него в бардачке автомашины. В настоящее время подозреваемый арестован и водворен в изолятор временного содержания. Задержанный ранее судим, употребляет наркотики.

Еще один факт изъятия героина зарегистрирован 22 августа около 20.20 часов по улице Валиханова. Оперативниками задержан 37-летний житель областного центра, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Момент задержания проходил прямо на улице. Увидев приближение сотрудников, подозреваемый попытался проглотить сверток с наркотиками, но не успел этого сделать. Содержимое свертка составило около двух граммов героина.

Фото: historytime.ru.

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