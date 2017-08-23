В рамках программы «Туған жер» в селе Родина капитально отремонтировали врачебную амбулаторию

Началась работа совета с презентации руководителя ТОО «Агрофирма «Родина» И.Сауэра о проделанной работе в рамках социальной ответственности бизнеса в селе.

Сегодня на базе ПК «Родина» проходит первое заседание научно-консультативного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса с участием акимов городов и районов области, ученых, научных сотрудников и сельхозтоваропроизводителей. Всего на совет прибыло более 200 человек.









Началась работа совета с презентации руководителя ТОО «Агрофирма «Родина» И.Сауэра о проделанной работе в рамках социальной ответственности бизнеса в селе.









Здесь он показал сельскую амбулаторию, где недавно произведен капитальный ремонт в рамках программы «Туған жер». Отметим, Иван Сауэр стал одним из первых предпринимателей области, откликнувшихся на статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», заявив о намерении реализовать два проекта, один из которых уже сегодня презентовал.









За счет собственных денежных средств в сумме 30,0 млн.тенге он на безвозмездной основе произвел капитальный ремонт здания врачебной амбулатории и построил здание дневного стационара в селе «Родина», оснастив всем необходимым медицинским оборудованием и инвентарем. Также в настоящее время идет работа по реконструкции бытового корпуса под культурно-оздоровительный комплекс в селе Зеленый Гай.









«Здесь созданы все условия для эффективной работы медицинского учреждения. Полностью обновлены стоматологический кабинет, физиокабинет. У нас будут обслуживаться местные жители, а это более 2000 человек. Вместе с тем, медицинскую помощь будем оказывать жителям 4 близлежащих сел.





Сама я, окончив столичный медицинский университет, приехала на днях по государственной программе «С дипломом в село». Мне предоставили жилье, помогли обустроиться», – сказала старший врач врачебной амбулатории Алена Злодеева.









А пенсионер Анна Иванова поделилась, что здесь оказывают качественное медицинское обслуживание и отметила, что приходит сюда только для профилактики.









Кроме того, И.Сауэр ознакомил прибывших делегатов с другими производственными и социальными объектами, построенными за счет средств ТОО «Агрофирма «Родина». Вместе они посетили крытый хоккейный корт, салон красоты, библиотеку, парк культуры и отдыха, доильный цех.



