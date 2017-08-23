Актюбинская область готовится к проведению форума «Ақтөбе - құтты мекен»

Проведение форума запланировано на третью декаду сентября, участникам представят достижения области, крупные инвестиционные и социальные проекты, а также перспективы развития региона.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Туған жер» программной статьи Президента РК Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».





- Главная цель форума - формирование патриотизма и любви к малой родине, вовлечение уроженцев Актюбинской области, добившихся определенных успехов, в социально-экономическое развитие родного края. В целом, сформирован список известных земляков, составлена база данных на 321 человека с полными анкетными данными. На сегодня свое участие подтвердили 218 человек из 15 стран мира. В их числе государственные деятели, крупные предприниматели, деятели культуры и искусства, известные спортсмены, которые проживают не только в Казахстане, но и за рубежом, - сообщила председатель организационного комитета Сания Калдыгулова.





Проведение форума запланировано на третью декаду сентября, участникам представят достижения области, крупные инвестиционные и социальные проекты, а также перспективы развития региона.





Кроме того, будут проведены культурно-массовые мероприятия, научно-практическая конференция, мастер-классы, семинары-тренинги, благотворительные концерты, презентованы энциклопедия и документальный фильм, посвященные Актюбинской области и её известным уроженцам, запущен специальный интернет-ресурс для земляков - zherlester.akt.kz . Также планируется открытие новых социально – культурных объектов, в числе которых Дворец молодежи, Академия творчества, Дворец единоборств и др.





- Можно с уверенно говорить о том, что форум станет стимулом для дальнейшего развития акции «Туған жерге тағзым!», которая проводится в рамках программы «Туған жер». По итогам первого полугодия благодаря акции известные выходцы из нашей области реализовали 338 социальных проектов на сумму более 1 млрд. тенге. Это строительство, реконструкция и оснащение современным оборудованием социальных объектов, благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог. Решаются и другие не менее важные проблемы населения, - отметила Сания Калдыгулова.





По её словам, наибольшее количество реализованных социальных проектов приходится на г. Актобе, а в числе наиболее значимых – строительство хоккейного модуля, нового здания областного историко-краеведческого музея, центра искусств «Жұбановтар әуені» и др.





- В целом, подготовка к форуму идет по плану, и находится под постоянным контролем руководства области, - подчеркнула председатель оргкомитета.







