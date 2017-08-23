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В Чечне отец избил и обрил налысо дочь, сообщившую, что она выходит замуж

23 августа 2017, 15:02

За данное преступление предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

В Чечне прокуратура направила в суд уголовное дело жителя Курчалоевского района, который, узнав о решении своей 17-летней дочери выйти замуж, избил ее и обрил девушку налысо, сообщает Znak.com.

Мужчина обвиняется по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением»). За данное преступление предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

«Комсомольская правда» приводит ряд схожих случаев. Так, в селении Каранай-аул пропали две девушки, 17-ти и 19-лет. Следователи после нескольких месяцев тщетных поисков выяснили, что девочек последний раз видели в машине с их родным отцом. Правоохранители допросили мужчину и тот признался, что девушек он убил, а тела спрятал. Оказалось, что дочери однажды слишком поздно вернулись домой с прогулки, чем «опорочили честь горской семьи».

Фото: Вести ПМР

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