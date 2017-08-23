Реальная сумма ущерба Kaspi Bank при ограблении составила около 40 млн. тенге
23 августа 2017, 15:09
Ущерб будет полностью покрыт за счет собственных средств банка.
В пресс-службе Kaspi Bank сообщили сумму ущерба при ограблении отделения банка в городе Талгар, передает Zakon.kz.
Ранее в СМИ поспешили опубликовать информацию о сумме ущерба, который понес Kaspi Bank в результате ограбления Талгарского отделения 22 августа. Доводим до вашего сведения, что эта информация не соответствует действительности. По уточненным данным, сумма ущерба составила около 40 млн. тенге.
Ущерб будет полностью покрыт за счет собственных средств банка, - сообщили в пресс-службе банка.
Тем временем, за информацию о грабителях банк готов выплатить 5 000 000 тенге.
Напомним, 22 августа на отделение Kaspi Bank в городе Талгар Алматинской области было совершенно разбойное нападение. Двое мужчин в масках проникли в отделение банка через крышу и похитили денежные средства.
На видеокадрах с камер наблюдения видно, как двое мужчин в масках проникли в закрытое отделение банка с потолка. Там находились две женщины- кассира, которых злоумышленники повалили на пол и связали. После, они собрали в мешки деньги и скрылись по веревкам, протянутым с потолка комнаты. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.
Фото с сайта kiev.segodnya.ua
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