Принц Гарри обвинил папарацци в неоказании помощи принцессе Диане
23 августа 2017, 15:37
Сын принцессы сказал, что "труднее всего смириться" с тем, что "люди, которые преследовали ее во время проезда через туннель - это те же самые, которые фотографировали ее, когда она умирала".
Принц Гарри обвинил фотографов, которые преследовали автомобиль принцессы Дианы, в неоказании помощи его матери на месте автокатастрофы в Париже. Об этом ее младший сын заявил в программе Би-би-си Diana, 7 Days ("Диана, 7 дней"), которая будет транслироваться в предстоящее воскресенье. Выдержки из программы были показаны в среду, сообщает ТАСС.
"Она получила очень тяжелую травму головы, но она была еще жива, находясь на заднем сиденье, и эти люди, действия которых стали причиной этой аварии, вместо того, чтобы оказывать помощь, фотографировали ее умирающей. А потом эти фотографии попали в отделы новостей в этой стране", - сказал принц.
По словам Гарри, ему "труднее всего смириться" с тем, что "люди, которые преследовали ее во время проезда через туннель - это те же самые, которые фотографировали ее, когда она умирала на заднем сиденье автомашины".
Напомним, Диана Спенсер вступила в брак с Чарльзом 29 июля 1981 году и получила титул принцессы Уэльской. От этого союза у наследной четы родились двое сыновей - Уильям (1982 г.р.) и Генри (неофициально - Гарри, 1984 г.р.). 28 августа 1996 года Диана и Чарльз официально развелись, а спустя ровно год - 31 августа 1997 года - принцесса погибла в результате автокатастрофы в Париже в туннеле под мостом Альма вместе со своим новым возлюбленным Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем.
Фото: scoopnest.com
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