Принц Гарри обвинил папарацци в неоказании помощи принцессе Диане

"Она получила очень тяжелую травму головы, но она была еще жива, находясь на заднем сиденье, и эти люди, действия которых стали причиной этой аварии, вместо того, чтобы оказывать помощь, фотографировали ее умирающей. А потом эти фотографии попали в отделы новостей в этой стране", - сказал принц.





По словам Гарри, ему "труднее всего смириться" с тем, что "люди, которые преследовали ее во время проезда через туннель - это те же самые, которые фотографировали ее, когда она умирала на заднем сиденье автомашины".





Напомним, Диана Спенсер вступила в брак с Чарльзом 29 июля 1981 году и получила титул принцессы Уэльской. От этого союза у наследной четы родились двое сыновей - Уильям (1982 г.р.) и Генри (неофициально - Гарри, 1984 г.р.). 28 августа 1996 года Диана и Чарльз официально развелись, а спустя ровно год - 31 августа 1997 года - принцесса погибла в результате автокатастрофы в Париже в туннеле под мостом Альма вместе со своим новым возлюбленным Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем.



