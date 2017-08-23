За высокие спортивные достижения - ключи от квартир

Призерам Олимпиады и Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году Карине Горичевой и Раушан Койшыбаевой аким области Амандык Баталов вручил ключи от квартир. Об этом стало известно в ходе торжественного собрания в честь Дня спорта, которое состоялось сегодня в Талдыкоргане, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Ветеранов спорта, лучших спорстменов и работников спортивной сферы со сцены Дворца культуры им.И.Жансугурова поздравил аким области Амандык Баталов. Обращаясь к участникам встречи, глава региона остановился на мерах государственной поддержки сферы физической культуры и спорта области, а также отметил самые яркие спортивные события и самые выдающиеся победы спортсменов области.









- Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил важнейшую задачу активно развивать физическую культуру и спорт. В этом направлении оказывается всесторонняя государственная поддержка. Поэтому одной из наших ведущих задач является развитие спортивной инфраструктуры, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных объектов в районах и городах региона. Алматинская область по праву гордится своими спортивными достижениями. В регионе воспитано целое созвездие известных чемпионов и рекордсменов. Наши воспитанники показывают высокие спортивные результаты на соревнованиях различного уровня. К примеру, только в этом году на международных и республиканских соревнованиях завоевано 657 медалей, в том числе 244 золотых, 218 серебряных и 195 бронзовых. Желаю спортсменам и тренерам дальнейших успехов и покорения новых спортивных высот на благо казахстанского спорта! - сказал аким Алматинской области.





Также Амандык Баталов отметив активную работу, проводимую в области по строительству, капитальному ремонту объектов спорта и укреплению материально-технической базы сообщил, что в скором времени в Талдыкоргане появятся 3 важных спортивных объекта: плавательный бассейн с длиной дорожек 50 метров и 10-метровой вышкой для прыжков в воду, крытый легкоатлетический манеж и велотрек, протяженностью от г.Капшагай до областного центра.









Далее аким области провел церемонию награждения лучших спортсменов, тренеров года, а также ветеранов и работников спортивной сферы.









Так, за высокие спортивные достижения серебряному призеру Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро по пауэрлифтингу Раушан Койшыбаевой аким области Амандык Баталов вручил ключи от двухкомнатной квартиры, а бронзовой призерке Олимпийских игр Карине Горичеве - от однокомнатной. Ключи от квартиры вручили маме спортсменки Елене Горичевой, так как тяжелоатлетка сейчас принимает участие в 29-ой Всемирной летней Универсиаде в городе Тайбэй.





Без заслуженного внимания не остался и труд тренеров. Нагрудным знаком «Почетный спортивный работник» Министерства культуры и спорта РК были награждены тренер областной школы высшего спортивного мастерства по дзюдо Тимур Абыханов и тренер областной школы высшего спортивного мастерства по вольной борьбе Аман Бугыбаев.









Еще одной высокой награды, нагрудного знака «За вклад в развитие физической культуры и спорта», были удостоены директора спортшкол для детей и подростков Жамбылского и Карасайского районов Бакберген Кайырлыбаев и Валерий Хациев.

Далее целый ряд спортсменов, тренеров и работников спорта были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами акима Алматинской области и Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. Четверо спортсменов были удостоены звания мастер спорта.









С ответным словом на торжественном собрании выступили Заслуженный тренер казахстана, Почетный деятель спорта Республики Казахстан Акешай Жайлаубеков, чемпион Мира по тяжелой атлетике, трехкратный призер чемпионата Азии по хоккею на траве, мастер спорта РК Нуржан Бейбитов и другие. Поблагодарив за оказываемую поддержку, выступающие призвали активней заниматься физической культурой и спортом и заверили, что в свою очередь продолжат вносит посильный вклад в развитие спортивной сферы страны и области.









Мероприятие завершилось праздничным концертом.





Стоит отметить, что в Алматинской области в этом году было подготовлено 12 мастеров спорта международного класса, 78 мастеров спорта, 471 кандидат в мастера спорта и 233 спортсмена первого разряда. Выплачиваются ежемесячные стипендии 72 ведущим спортсменам и 21 спортсмену с ограниченными возможностями. Открыты специализированные детско-юношеские спортивные школы по конным и национальным видам спорта в Талгарском районе, по шахматам и настольным играм в городе Талдыкорган.





Фото: Пресс-служба акима Алматинской области











