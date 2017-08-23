В Алматы открылся новый учебный центр Toyota

Открытие учебного центра Toyota – это новый шаг развития компании в Казахстане с перспективой вовлечения молодого поколения в деятельность мирового бренда.

На территории Toyota Center Almaty состоялась церемония открытия нового учебного центра Toyota компании Toyota Motor Kazakhstan.





Запуск учебного центра стал возможным благодаря компании «Астана Моторс», которая предоставила здание, произвела реконструкцию помещений и дооснащение сервисным оборудованием. Общая стоимость инвестиций на реконструкцию и оснащение учебного центра составила около 40 миллионов тенге.









На площади 600 кв. метров размещены два учебных класса на 12 и 24 места с новейшим учебным оборудованием, видеопроекторами и мощной компьютерной базой. Оборудованы и зоны для практических упражнений, в распоряжении обучающихся имеются тренировочные автомобили Toyota. Для наилучшего усвоения и понимания учебного материала, учебный центр оснащен наглядными пособиями, разрезными моделями узлов и агрегатов, симуляторами. Обучение специалистов будет проходить по специально разработанным Toyota Motor программам с обученными и сертифицированными тренерами, и специалистами Toyota Motor Kazakhstan и Business Car Academy (Россия).









Благодаря учебному центру обучаться и повышать профессиональный уровень смогут 2000 сотрудников дилерской сети Toyota и Lexus.









Также центром разработана специальная программа поддержки студентов технических институтов, которые смогут получить новейшие знания автомобильных технологий, учебные материалы, будут участвовать в открытых тренингах и семинарах. Предусмотрены центром и стажировки преподавателей учебных заведений, оснащение учебных заведений пособиями, узлами и агрегатами автомобилей для наилучшего понимания устройства автомобилей.









Открытие учебного центра Toyota – это новый шаг развития компании в Казахстане с перспективой вовлечения молодого поколения в деятельность мирового бренда.







