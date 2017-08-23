В Усть-Каменогорске зарегистрировано 14 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха
23 августа 2017, 15:46
Городами —"побратимами" областного центра в плане плохой экологии стали Темиртау, Караганда, Атырау, Балхаш, Петропавловск и Актобе.
В первом полугодии в Усть-Каменогорске зарегистрировано 40 случаев высокого загрязнения и 14 — экстремально высокого загрязнения воздуха, передает YK-news.kz.
РГП "Казгидромет" подвело итоги состояния окружающей среды за шесть месяцев 2017 года.
По расчетам специалистов, Усть-Каменогорск за этот период отнесли к населенному пункту с очень высоким загрязнением воздуха. Городами —"побратимами" областного центра в плане плохой экологии стали Темиртау, Караганда, Атырау, Балхаш, Петропавловск и Актобе. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте Министерства энергетики РК.
Высоким уровнем загрязнения в ВКО характеризуются Глубокое и Семей, повышенным — Зыряновск и Риддер.
В Казгидромете по-прежнему рапортуют, что Усть-Каменогорск более всего загрязнен сероводородом, о чем свидетельствуют показатели пункта наблюдения за загрязнением (ПНЗ) атмосферного воздуха, расположенного на улице Питерских коммунаров, 18. На данном ПНЗ зафиксировано 40 случаев высокого загрязнения и 14 — экстремально высокого загрязнения сероводородом, указано на сайте Минэнерго. Колоссальные превышения предельно допустимой концентрации этого вещества регистрировались в январе, феврале и марте.
Лика Субботина.
Фото: yk-news.kz.
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