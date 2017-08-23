Супружеская пара попала под колеса легковушки в Алматинской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 23 августа в Аксуском районе, где 30-летний водитель допустил наезд на двух местных жителей.





Под колеса машины попала супружеская чета. В момент наезда они шли по обочине дороги. На месте происшествия скончалась 44-летняя женщина, мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.





Факт ДТП подтвердили в ДВД Алматинской области, сообщив, что по нему уже начато уголовное расследование с назначением необходимых в таких случаях экспертиз.



