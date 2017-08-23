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Супружеская пара попала под колеса легковушки в Алматинской области

23 августа 2017, 15:57

44-летняя женщина скончалась на месте, мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.

Автомобиль Audi-100 сбил двух пешеходов на окраине села Аксу в Алматинской области, один из них погиб, другой тяжело травмирован.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 23 августа в Аксуском районе, где 30-летний водитель допустил наезд на двух местных жителей.

Под колеса машины попала супружеская чета. В момент наезда они шли по обочине дороги. На месте происшествия скончалась 44-летняя женщина, мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.

Факт ДТП подтвердили в ДВД Алматинской области, сообщив, что по нему уже начато уголовное расследование с назначением необходимых в таких случаях экспертиз.

"Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 345 УК РК, взято в производство областного управления дознания. Водитель находится под подпиской о невыезде. Автомашина водворена на спецстоянку", — добавили в полиции.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта tvk-uko.kz

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