Английские футбольные клубы потратили рекордные 1,3 миллиарда евро на трансферы

Предыдущий рекорд по потраченной клубами из одного чемпионата сумме на покупку игроков также принадлежит АПЛ. Летом 2016-го английские команды выложили 1,1 миллиарда евро на приобретение игроков.

Клубы Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) установили очередной рекорд по потраченной на покупку игроков сумме в течение одного трансферного окна. Об этом в Twitter сообщил журналист Sportingintelligence.com Ник Харрис.





По состоянию на среду, 23 августа, команды из элитного английского дивизиона приобрели новичков почти на 1,3 миллиарда евро. Больше всех потратил «Манчестер Сити» — 241,6 миллиона. На второй строчке располагается «Манчестер Юнайтед» со 159 миллионами. Замыкает тройку самых расточительных команд «Эвертон», потративший 152,6 миллиона, пишет Lenta.ru





Меньше всего потратили «Сток Сити» (7,6 миллиона), «Кристал Пэлас» (8,6 миллиона) и «Суонси» (12,5 миллиона). Трансферное окно в Англии закроется 1 сентября.





Предыдущий рекорд по потраченной клубами из одного чемпионата сумме на покупку игроков также принадлежит АПЛ. Летом 2016-го английские команды выложили 1,1 миллиарда евро на приобретение игроков.





Фото: Mark Zaleski / AP



