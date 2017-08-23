Выпущенный в Китае самолет в честь Димаша Кудайбергенова совершил свой первый полет
23 августа 2017, 16:02
Сам певец на своей странице в соцсети поблагодарил всех за поздравления в связи с этим событием и отметил, что в будущем будет еще ни раз радовать своих поклонников.
Самолет с изображением популярного казахстанского певца Димаша Кудайбергенова совершил свой первый полет.
"Первый самолет с моим изображением сегодня впервые совершил полет. Спасибо всем за поздравления. В будущем буду еще немало радовать вас, уважаемые слушатели!" — написал Димаш на своей странице в Instagram.
Данное событие прокомментировала известный казахстанский продюсер Баян Максаткызы (ранее Есентаева).
"Меня больше чем удивляет толерантность наших соседей, меня это восхищает! Представьте китайскую звезду на нашем самолёте, тут такое бы началось?!", — отметила она на своей странице в Instagram.
Ранее продюсер и PR-менеджер артиста Алпамыс Шаримов рассказал, что самолет посвящен онлайн-игре китайских боевых искусств Moonlight blade. Димаш ранее выпустил саундтрек для этой игры. Шаримов отмечал, что самолет с изображением Димаша совершит первый рейс в августе из Шанхая в Пекин.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото instagram.com
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