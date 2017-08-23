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Глава «Самрук-Казына» доложил президенту о ходе трансформации фонда

23 августа 2017, 15:30

В Акорде состоялась встреча Президента РК с председателем правления АО «Самрук-Казына» Умирзаком Шукеевым.

Президент Казахстана отметил важную роль Фонда в экономике страны и остановился на отдельных направлениях его дальнейшего развития, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- Фонд «Самрук-Казына» имеет особое значение для экономики страны. Он управляет важными активами государства. В настоящее время ситуация неплохая. Конъюнктура цен на металлы остается благоприятной, - сказал Глава государства.

У.Шукеев доложил Нурсултану Назарбаеву об итогах деятельности за 7 месяцев текущего года, а также о ходе трансформации Фонда и его дочерних предприятий.

- Производственные и стоимостные показатели Фонда намного выше по сравнению с прошлым годом. В целом состояние Фонда стабильное. Сейчас идет внедрение около 130 проектов трансформации в дочерних компаниях. Что касается приватизации, то 60% объектов из 2015 намеченных уже приватизированы. Сейчас мы приступаем к продаже крупных компаний, - сказал председатель правления АО «Самрук-Казына».

Кроме того, У.Шукеев рассказал о ходе подготовки к проведению Международного форума суверенных фондов благосостояния IFSWF-2017, где планируется обсуждение вопросов инвестиционной политики в контексте мировой экономики.

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

Фото akorda.kz

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