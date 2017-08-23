Кто и за что убивает спортсменов

О чемпионе мира по пауэрлифтингу Андрее Драчеве и других жертвах из мира спорта

Профессиональные спортсмены рискуют жизнью регулярно и зачастую не только на соревнованиях. За последние годы было множество случаев, когда их убивали средь бела дня прилюдно и под камерами . О чемпионе мира по пауэрлифтингу Андрее Драчеве и других жертвах из мира спорта — в материале « . О чемпионе мира по пауэрлифтингу Андрее Драчеве и других жертвах из мира спорта — в материале « Ленты.ру ».





Драка, в результате которой был убит Драчев, завязалась утром 20 августа рядом с одним из хабаровских кафе. Как рассказали близкие подозреваемого Анара Аллахверанова, пауэрлифтер обозвал его «чушкой», тот сильно разозлился и не смог совладать с чувствами. В ход пошли кулаки, зазвучали фразы: «Ты че, самый здоровый? Да мы и не таких ломали». В отношении уроженца южных регионов Азербайджана возбудили уголовное дело по статье «убийство». Он скрылся с места происшествия и объявлен в федеральный розыск.













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Юрий Власко





29 июля этого года был жестоко убит чемпион Европы среди юниоров по вольной борьбе Юрий Власко. Это случилось в селе Горячинск Прибайкальского района республики Бурятия, куда 20-летний спортсмен приехал для подготовки к международному турниру, а также для того, чтобы показать иностранным борцам природу тех краев. Его тело было найдено на берегу озера с колото-резаными ранами головы и шеи.





Спортсмен получил несовместимые с жизнью повреждения в результате массовой драки. По словам очевидцев, друзья пытались оказать ему помощь, однако спасти его не сумели. «Со стороны никто не помогал: полиция ждала медиков, береговая служба не подошла, хотя все это было недалеко от их здания. В конце концов, спустя 20 минут друзья сами загрузили его в какую-то машину», — рассказали свидетели.





Власко родился 14 марта 1997 года. В 2015-м и 2016-м борец побеждал на юниорском чемпионате Европы. Он выступал в весовой категории до 96 килограммов.









Денис Раздрогов





13 февраля этого года в одном из ночных клубов Великого Устюга был убит боец смешанного стиля Денис Раздрогов. По словам очевидцев, 19-летний спортсмен вступился за администратора, который не хотел пускать в заведение трех агрессивно настроенных граждан: Сергея Попова, Алексея Бучнева и Алексея Глазачева. После ссоры оппоненты Раздрогова удалились, но вскоре вернулись с оружием. 31-летний Попов из ружья выстрелил в спортсмена, тот получил огнестрельное ранение в ногу и скончался от потери крови.





Полиция по горячим следам задержала Попова, Бучнева и Глазачева. Оказалось, что все трое имеют судимости, но сейчас двое из них уже выпущены из мест предварительного заключения и переведены под домашний арест. Вологодский суд не счел их опасными для окружающих.





Раздрогов — четырехкратный победитель первенства Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, двукратный призер России по армейскому рукопашному бою и победитель первенства Архангельской области по ММА.





Евгений Галузинский





В марте 2017 года в Казахстанском Кокшетау убили чемпиона мира по пауэрлифтингу Евгения Галузинского. По данным полиции, в ночь на 14 марта между 25-летним спортсменом и группой студентов колледжа возникла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой Галузинский получил ножевые ранения и умер на месте.





«По дороге шли четыре парня, один из них толкнул в плечо товарища, а Женя сделал замечание: мол, места мало?» — рассказала мать убитого Марина Галузинская. Это и послужило поводом для нападения на спортсмена. Нападавших было несколько, но полиция арестовала только одного — 18-летнего студента, который был с ножом. Остальных отпустили под подписку о невыезде.





Галузинский — чемпион мира среди юношей, призер мирового первенства среди юниоров, а также многократный чемпион Республики Казахстан по пауэрлифтингу. Этот вид спорта представляет собой силовое троеборье: приседание со штангой на плечах, жим штанги лежа и становая тяга.





4 декабря 2014 года фанаты аргентинского клуба убили футболиста после матча. Франко Антонио Нието, капитан команды третьего дивизиона «Тиро Федераль де ла Роха» скончался в одной из больниц города Ла-Риоха после удара кирпичом по голове.





Трагический инцидент произошел около стадиона, где встречались «Тиро Федераль де ла Роха» и «Чакарита». За 15 минут до конца игрового времени судья был вынужден остановить матч из-за потасовки между футболистами.





Франко Антонио Нието собирался покинуть территорию стадиона на собственной машине. Однако на него набросилась группа агрессивно настроенных фанатов, один из которых и нанес роковой удар кирпичом. Футболиста экстренно госпитализировали. В больнице города Ла-Риоха сделали операцию, но спасти жизнь футболиста не удалось. После трех дней в коме игрок скончался, не приходя в сознание.





Родственники погибшего заявили, что среди напавших был один из представителей команды-соперника. По подозрению в убийстве местная полиция арестовала трех человек.





Тэйлор Пауэлл





В марте 2010 года в городе Кламат, (штат Калифорния, США) боец смешанного стиля Тэйлор Пауэлл был жестоко убит на тренировке. Его спарринг-партнер Джеррод Уайетт выпил чашку чая, настоянную на галлюциногенных грибах, и решил, что его товарищ одержим дьяволом.





Уайетт вонзил нож в грудь 21-летнего бойца, вырвал сердце и сжег его. Когда прибыла полиция, преступник лежал голый рядом с изуродованным и расчлененным трупом товарища. Адвокат убийцы утверждал, что в момент преступления Уайетт не осознавал своих действий, поскольку находился под воздействием психотропных веществ, но это не повлияло на решение суда, приговорившего убийцу к смертной казни.





Михаил Потапов