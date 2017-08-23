В Шымкенте осужден военнослужащий за смертельный нокаут

В военном суде Шымкентского гарнизона вынесен приговор военнослужащему из Атырау, 27 летнему Арману Е, сообщает " сообщает " Отырар ".





В январе этого года, приехав со службы в отпуск в родительский дом. Арман, на встрече с друзьями, сопровождавшейся распитием спиртных напитков, поссорился с одним из приятелей. Будучи хорошим спортсменом, Арман решил дело кулаками.





Как установлено в ходе следствия, несколько приятелей, среди которых был Арман Е. и 39-летний Нурмахан С., отправились в котельную школы. Там работал один из приятелей, входивших в компанию. Там они продолжили распитие спиртных напитков.





Через некоторое время Нурмахан ушел за котлы, где справил малую нужду. Это заметил Арман, которому не понравился такой антисанитарный поступок со стороны собутыльника. Арман сделал ему замечание, после чего между ними началась словесная перебранка. Арман завершил ее двумя ударами в лицо оппонента. Оппонент упал и больше не двигался.





Однако, друзья решили, что он просто уснул. Еще в течение часа они продолжали застолье, а потом разошлись по домам. При этом, приятели доставили домой и Нурмахана, буквально принеся его на руках к жене. Женщине они объяснили, что Нурмахан «очень устал и спит», уложили его в кровать и ушли. Однако, затем, женщина обнаружила что Нурмахан не дышит, вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего от кровоизлияния мозга.





Суд приговорил Армана Е. к 8 годам колонии общего режима.





Данил Шемратов.



