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Делегации Астаны и Москвы возложили цветы к памятнику Панфилова

23 августа 2017, 16:19

Дань памяти погибшим воинам – часть культурных мероприятий, проводимых в рамках Дней Москвы в Астане, которые стартовали в столице 22 августа.

Сегодня в рамках дней Москвы в Астане в парке «Жеруйык» состоялась церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза генералу И. В. Панфилову и мемориалу «28 панфиловцев», передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Московскую делегацию возглавил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. В числе делегации почтить память героев-панфиловцам прибыли депутаты Госдумы Москвы, руководители ведомств международных и межрегиональных отношений, а также специалисты по взаимодействию со странами СНГ.

Акимат Астаны представили аким района «Алматы» Адильбек Сарсенбаев, руководитель Управления внутренней политики Ерлан Каналимов и руководитель Управления по делам религии Данияр Есин.

Стороны отметили важность мероприятия и отдали дань памяти погибшим воинам.

Отметим, что Астана и Москва являются городами-побратимами. Двух городов объединяют многовековая общая история народов и всестороннее взаимовыгодное сотрудничество двух государств на современном этапе развития.

Дань памяти погибшим воинам – часть культурных мероприятий, проводимых в рамках Дней Москвы в Астане, которые стартовали в столице 22 августа.

Фото astana.gov.kz

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