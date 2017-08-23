Делегации Астаны и Москвы возложили цветы к памятнику Панфилова

Дань памяти погибшим воинам – часть культурных мероприятий, проводимых в рамках Дней Москвы в Астане, которые стартовали в столице 22 августа.

Сегодня в рамках дней Москвы в Астане в парке «Жеруйык» состоялась церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза генералу И. В. Панфилову и мемориалу «28 панфиловцев», передает передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.





Московскую делегацию возглавил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. В числе делегации почтить память героев-панфиловцам прибыли депутаты Госдумы Москвы, руководители ведомств международных и межрегиональных отношений, а также специалисты по взаимодействию со странами СНГ.





Акимат Астаны представили аким района «Алматы» Адильбек Сарсенбаев, руководитель Управления внутренней политики Ерлан Каналимов и руководитель Управления по делам религии Данияр Есин.





Стороны отметили важность мероприятия и отдали дань памяти погибшим воинам.





Отметим, что Астана и Москва являются городами-побратимами. Двух городов объединяют многовековая общая история народов и всестороннее взаимовыгодное сотрудничество двух государств на современном этапе развития.





Дань памяти погибшим воинам – часть культурных мероприятий, проводимых в рамках Дней Москвы в Астане, которые стартовали в столице 22 августа.



