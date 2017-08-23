Генпрокуратура Украины заподозрила Жириновского в финансировании терроризма
23 августа 2017, 16:25
Он в марте-апреле 2014 года создал и возглавил группу депутатов Государственной думы РФ, которая организовала сбор средств для материальной поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Генеральная прокуратура Украины готовится сообщить о подозрении в финансировании терроризма лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ведомства, Жириновский в марте-апреле 2014 года создал и возглавил группу депутатов Государственной думы РФ, которая организовала сбор средств для материальной поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"По этим фактам преступной деятельности… Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, следствие принимает необходимые меры по установлению всех лиц, причастных к этой деятельности, привлечению их к уголовной ответственности.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Фото: SNAUA.INFO
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