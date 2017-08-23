Генпрокуратура Украины заподозрила Жириновского в финансировании терроризма

По данным ведомства, Жириновский в марте-апреле 2014 года создал и возглавил группу депутатов Государственной думы РФ, которая организовала сбор средств для материальной поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.





"По этим фактам преступной деятельности… Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины", — говорится в сообщении.





По данным ведомства, следствие принимает необходимые меры по установлению всех лиц, причастных к этой деятельности, привлечению их к уголовной ответственности.



