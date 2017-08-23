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Автобус "собрал в гармошку" 10 машин в Астане

23 августа 2017, 16:27

В настоящее время известно о трех пострадавших.

Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Астане, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места события.

ДТП произошло на улице Кенесары возле пересечения с проспектом Республики.

По версии одного из пострадавших, автобус №9 "собрал всех в гармошку".

"Мы стояли в пробке, когда произошел удар. Я стоял по счету третьим. Он "собрал" нас всех. Примерно десять машин. Троих человек забрали на скорой помощи", — сообщил один из участников ДТП.

Водитель автобуса находится на месте ДТП, однако рассказать что-либо не может, так как находится в состоянии шока.

По некоторым данным, у автобуса отказали тормоза. Представители автобусного парка отказываются от комментариев.

В настоящее время пресс-служба полиции недоступна для предоставления информации. О состоянии пассажиров автобуса пока нет данных.

Авария в центре Астаны

Публикация от ????????© ZTB.KZ 2017 (@ztb_video) Авг 23 2017 в 1:46 PDT


Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Асем Миржекеева

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