Автобус "собрал в гармошку" 10 машин в Астане
23 августа 2017, 16:27
В настоящее время известно о трех пострадавших.
Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Астане, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места события.
ДТП произошло на улице Кенесары возле пересечения с проспектом Республики.
По версии одного из пострадавших, автобус №9 "собрал всех в гармошку".
"Мы стояли в пробке, когда произошел удар. Я стоял по счету третьим. Он "собрал" нас всех. Примерно десять машин. Троих человек забрали на скорой помощи", — сообщил один из участников ДТП.
Водитель автобуса находится на месте ДТП, однако рассказать что-либо не может, так как находится в состоянии шока.
По некоторым данным, у автобуса отказали тормоза. Представители автобусного парка отказываются от комментариев.
В настоящее время пресс-служба полиции недоступна для предоставления информации. О состоянии пассажиров автобуса пока нет данных.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Асем Миржекеева
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