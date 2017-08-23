Генеральная прокуратура поделилась итогами работы Центра правоохранительных услуг

Всего за месяц функционирования Центра прокуроры провели личный приём 608 граждан, оказали правовую помощь 342 лицам, приняли 266 заявлений и дали соответствующие поручения в регионы.

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция: «О работе Центра правоохранительных услуг», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В мероприятие приняли участие старший помощник Генерального Прокурора - руководитель Центра правоохранительных услуг Генеральной прокуратуры (далее - Центр) Сағатбек Сүлеймен, заместитель председателя республиканской коллегии адвокатов Кадыржан Баймуханова, генеральный директор ОЮЛ «Ассоциация медиаторов Казахстана» Жандильда Жакупов и председатель ОФ «Право» Ольга Рыль.





Освещая работу Центра, Сағатбек Сүлеймен акцентировал внимание на идее его создания, которая вытекает из 100-го шага Плана нации в части интеграции правовых услуг в одном месте.





«Глава государства поручил всем госорганам принимать и слушать людей, решать их даже самые мелкие запросы, не гонять их по кабинетам. Ежегодно прокуроры принимают до 50 тыс.граждан. В основном, по уголовным, гражданским делам и на действия госорганов. Учитывая это, мы решили сделать процедуру приема максимально удобной для граждан и в июле т.г. открыли Центр правоохранительных услуг», - отметил руководитель Центра.





В ходе мероприятия был озвучен спектр услуг, предоставляемых Центром.





«Прежде всего, мы создали комфортные условия посетителям, внедрили комплексный подход. Решаем проблемы граждан коллегиально. В этих целях в Центре наряду с опытными прокурорами, работают представители других органов, адвокаты, медиаторы и психологи»,- отметил С. Сүлеймен.

По словам спикера, прокуроры в ходе приёма имеют возможность истребовать конкретные дела, проверить законность процессуальных решений нижестоящих прокуроров, а также перенаправить обращение в другое ведомство по компетенции посредством портала «Электронного правительства».





Всего за месяц функционирования Центра прокуроры провели личный приём 608 граждан, оказали правовую помощь 342 лицам, приняли 266 заявлений и дали соответствующие поручения в регионы.





Психологом Центра оказана помощь 97 посетителям. 47 гражданам выдали ЭЦП, с помощью которого, они не выходя из Центра, направили 33 электронных и 68 видеообращений в другие госорганы. Адвокаты оказали бесплатную помощь 100 гражданам.





Спикер также рассказал с какими вопросами чаще всего граждане обращались в Центр и какую помощь им уже успели оказать.





«К примеру, отменили постановление о прекращении уголовного дела по факту доведения до самоубийства. Дело взяли на контроль. Выявили нарушение прав ребёнка-инвалида. Сейчас добиваемся выплаты ему соцпособий. Составили исковое заявление по спору о наследстве и через портал сразу же направили в суд. Дело закончилось примирением сторон. Вместе с адвокатом помогли составить ходатайство о пересмотре дела в кассации. Таких примеров немало. За каждым из них - судьба человека», резюмировал руководитель Центра.





В ходе брифинга также отмечено, что подобный Центр уже действует в Акюбинской области, на днях распахнет двери в Кызылорде, а до конца года планируется открытие во всех регионах.





Напомним, что 21 июля т.г. в Астане в здании Генеральной прокуратуры открылся Центр правоохранительных услуг. Основной задачей Центра является оперативное разрешение жалоб, повышение уровня доверия граждан к правоохранительным и государственным органам, устранение административных барьеров и бюрократии.



