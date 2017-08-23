Телеканал отстранил комментатора от работы в Шарлоттсвилле из-за имени

Комментатор Роберт Ли, американец азиатского происхождения, должен был работать на игре между командами Виргинского университета и Колледжа Вильгельма и Марии 2 сентября в Шарлоттсвилле.

Американский спортивный телеканал ESPN отстранил комментатора Роберта Ли от работы на футбольном матче в Виргинском университете в Шарлоттсвилле из-за того, что имя комментатора полностью совпадает с именем генерала армии конфедератов, пишет РИА Новости со ссылкой на газетуIndependent.





В субботу, 12 августа, ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.





Сообщается, что комментатор Роберт Ли, американец азиатского происхождения, должен был работать на игре между командами Виргинского университета и Колледжа Вильгельма и Марии 2 сентября в Шарлоттсвилле. Руководство телеканала ESPN приняло решение отстранить Ли, который работает спортивным комментатором с 1999 года, от работы на этом матче.



