О прослушке телефонов казахстанцам будут сообщать

В Казахстане в рамках реформирования уголовного процесса планируется ввести обязательное уведомление граждан о проведенных в отношении них негласных следственных действиях органами досудебного расследования, сообщает Zakon.kz. Об этом сообщил судья Верховного суда РК Ербол Рахимбеков на своей странице в Facebook.

«Как вы знаете, сейчас в республике ведется масштабная работа по реформированию уголовного процесса. Сегодня я хотел бы поделиться некоторыми подходами по этой работе. Фактически она систематизирована в шесть основных приоритетов, разработанных Рабочей группой. Они определены с учетом международного опыта и особенностей нашей правовой системы. Эти подходы уже одобрены Главой государства и находятся на этапе внедрения», - написал он.

Так, в целях повышения уровня защиты прав граждан, предлагается расширить перечень оснований, по которым не применяется мера пресечения в виде содержания под стражей. В первую очередь, по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности. Однако это не должно касаться ОПГ и преступных сообществ.

«Второе. Планируется сократить срок доставления задержанного в суд для избрания меры пресечения до 48 часов, разрешив использования предусмотренного Конституцией предельного 72-часового срока только в исключительных случаях (перечень таких случаев должен быть четко определен законодательно). Это необходимо для снижения рисков использования задержания как средства давления и принуждения для сбора доказательств, подкрепляющих обвинение, - продолжил судья. - Третье. На примере Германии, предложена норма, предусматривающая обязательное уведомление лиц о проведенных в отношении них негласных следственных действиях органами досудебного расследования. Суть заключается в том, что каким бы ни был исход расследования, гражданину в обязательном порядке сообщают о негласных мероприятиях, проведенных в отношении него в процессе расследования. Среди них, к примеру, прослушивание телефонных разговоров. Это делается для того, чтобы гражданин мог, при желании, обжаловать обоснованность подобных действий».

По его словам, это позволит исключить практику сбора правоохранительными органами материалов, выходящих за пределы расследуемого деяния и необходимо для исключения случаев, когда правоохранительные органы, не находя доказательств вины по расследуемому событию, начинают попутно искать улики по любым другим, относящимся к данному лицу, действиям, с целью привлечения его к ответственности каким бы то ни было способом.

Четвертое. Возвращаясь к опыту других стран, в частности Великобритании и США, предлагается наделить адвокатов более широкими правами по сбору доказательств, включая непосредственное обращение в суд с ходатайством о производстве необходимых следственных действий. При этом в УПК будет определено, какие действия по сбору доказательств для адвокатов недопустимы (например, негласные следственные действия), а на какие должна быть получена санкция следственного судьи. Речь идет о действиях, когда сбор доказательств сопряжен с вторжением в частную жизнь граждан и ограничением их конституционных прав.

Пятое. На сегодняшний день производство по малозначительным уголовным правонарушениям в нашей стране на всех стадиях во многом является аналогичным полноценному уголовному судопроизводству по сложным делам, то есть необоснованно усложнено и заволокичено. Для исправления данной ситуации планируются меры по упрощению производства по уголовным проступкам, очевидным и преступлениям небольшой тяжести, включая введение приказного производства, то есть максимально упрощенной формы судопроизводства, созданной на основе Европейской практики, в частности Эстонии.

Шестое. Предлагается дальнейшее расширение сферы судебного контроля, прежде всего в форме санкционирования процессуальных действий правоограничительного характера, включая негласные следственные действия. При этом все специальные оперативно-розыскные мероприятия, сопряженные с ограничением конституционных прав граждан, будут законодательно переведены в категорию негласных следственных действий (например, негласное прослушивание, оперативное проникновение в жилые помещения).

Е.Рахимбеков отметил, что в настоящее время Рабочая группа, в которую входят и представители от Верховного Суда, ведет разработку законопроекта, охватывающего все эти подходы. Затем он будет презентован широкой общественности.