Делегация из России об ЭКСПО: «Вы сделали огромное дело, масштабы поражают и впечатляют»

Есимов встретился с Губернатором Оренбургской области и заместителем Председателя Правительства Ульяновской области Российской Федерации.

Сегодня Председатель Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов встретился с Губернатором Оренбургской области Юрием Бергом и заместителем Председателя Правительства Ульяновской области Дмитрием Богдановым. На встрече также присутствовали Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и Аким Астаны Асет Исекешев, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент по связям с общественностью ЭКСПО-2017.





Глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов рассказал гостям о промужеточных результатах проведения выставки, которые уже значительно превысили запланированный регламент Международного бюро выставок. Он также подчеркнул, что на этой неделе ожидается 3-х миллионный посетитель ЭКСПО-2017.





Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поделился своими впечатлениями от посещения выставки, в особенности павильона Нур Алем и заявил о готовности дальнейшего сотрудничества с Астаной.





«Вы сделали огромное дело, масштабы поражают и впечатляют», - сказал губернатор.





В свою очередь Аким Астаны Асет Исекешев поделился планами по трансферу технологий после окончания ЭКСПО.





«Мы создали группы из 10 инженеров из разных сфер начиная от строительства, энергетики и посмотрели профессиональным взглядом все технологии. Из них мы отобрали 116 технологий, которые могут быть применены без дорогостоящих вливаний и которые дадут большую эффективность. Среди них 15 технологий которые мы хотим внедрить в течение года-двух и они дают очень огромный эффект - до 20-30% особождается денег, выделяемых на тепло и энергоснабжение», - сказал Асет Исекешев.





Добавим, что на ЭКСПО-2017 на сегодня зафиксировано 22 498 699 посещений объектов выставки. Павильон России на ЭКСПО-2017 посетили 582 186 человек. Национальный день страны пройдет 8 сентября 2017 года.



