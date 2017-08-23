Малахов и Киркоров готовы поручиться за режиссера Серебренникова
23 августа 2017, 17:01
Режиссер поблагодарил коллег за поддержку.
Ряд деятелей культуры, в том числе певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов и директор Большого театра Владимир Урин, согласились выступить поручителями режиссера Кирилла Серебренникова, заявил в суде в среду адвокат Дмитрий Харитонов, сообщает РИА Новости.
Среди других подписантов: Федор Бондарчук, Александр Калягин, Евгений Миронов, Алексей Попогребский, Константин Райкин, Данила Козловский, Авдотья Смирнова, Игорь Верник, Ксения Собчак, Константин Хабенский и так далее.
Сам режиссер поблагодарил коллег за поддержку. Следователь и прокурор не стали возражать против приобщения этих поручительств к материалам дела.
Напомним, режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве. Ему вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей.
Фото: ИноСМИ
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