Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Малахов и Киркоров готовы поручиться за режиссера Серебренникова

23 августа 2017, 17:01

Режиссер поблагодарил коллег за поддержку.

Ряд деятелей культуры, в том числе певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов и директор Большого театра Владимир Урин, согласились выступить поручителями режиссера Кирилла Серебренникова, заявил в суде в среду адвокат Дмитрий Харитонов, сообщает РИА Новости.

Среди других подписантов: Федор Бондарчук, Александр Калягин, Евгений Миронов, Алексей Попогребский, Константин Райкин, Данила Козловский, Авдотья Смирнова, Игорь Верник, Ксения Собчак, Константин Хабенский и так далее.

Сам режиссер поблагодарил коллег за поддержку. Следователь и прокурор не стали возражать против приобщения этих поручительств к материалам дела.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве. Ему вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей.

Фото: ИноСМИ

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...