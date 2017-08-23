Методология и структура исчисления КПН не изменилась

21 августа на площадке «Атамекена» состоялся круглый стол на тему «Корпоративный подоходный налог». В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Рустам Журсунов и представители Комитета государственных доходов МФ РК.

«В корпоративном подоходном налоге не стали делать революцию. В основном это направлено на улучшение действующих норм. В большой степени они направлены на те моменты налогоплательщиков, где были споры и недопонимания», - отметил Рустам Журсунов.

«Индивидуальный подоходный налог планируется приблизить к структуре корпоративного подоходного налога (КПН). Более-менее значительные изменения предусмотрены в вычете по сомнительным требованиям. Проектом предусмотрено право отнесения на вычет сомнительные требования для лиц, которые реализовали товар или оказали услуги, уступили или приобрели право сомнительного требования. Также предусмотрено освобождение от уплаты КПН у источника выплаты дивидендов и прироста стоимости недропользователя. В части налогообложения финансового сектора сохранены действующие положения», - сообщила эксперт Комитета государственных доходов МФ РК Сандугаш Касимова.

«В скором времени планируется презентация проекта Налогового кодекса на уровне Правительства РК. Утвержденные графики есть. В сентябре планируется рассмотрение в Мажилисе. Вступление в действие Налогового кодекса предусмотрено с 1 января 2018 года. Мы считаем, что это не совсем правильно. Это новый документ и предприниматели не успеют изучить его, подготовиться. Мы поднимаем вопрос, чтобы Парламенту дали больше времени для рассмотрения и широкого обсуждения с бизнесом в регионах. Чтобы работа по изучению изменений продолжалась до 1 июля 2018 года и вступила в силу только с 1 января 2019 года. По крайней мере это будет правильно и честно для бизнеса. Решение еще не принято. Пока сложно комментировать», - сообщил Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен».