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В ВКО запертый дома ребенок начал поджигать игрушки и устроил пожар

23 августа 2017, 17:06

После осмотра медиками, мальчика отпустили.

Жильцы пятиэтажного дома по улице Космонавтов в зыряновске стали случайными свидетелями. Шестилетний мальчик просил о помощи из окна первого этажа. Из квартиры валил сильный дым, самостоятельно ребенок выпрыгнуть не мог, так как на окнах были решетки, передает NewTimes.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Незамедлительно к месту возгорания прибыли огнеборцы специализированной пожарной части №3. Как оказалось, ребенок находился один в квартире.

"Родители были на работе. Мама мальчика находилась в командировке, а папа таксовал. По его словам, он не первый раз оставлял сына одного, и все было хорошо до сегодняшнего дня", - сообщили в пресс-службе ведомства

На счету была каждая секунда. Пожарные взломали дверь и проникли в квартиру.

"Ребенок успел слегка надышаться дымом. К этому времени прибыли сотрудники скорой помощи и мы передали его врачам. После осмотра, мальчика отпустили. Очаг пожара находился на коврике, где играл ребенок. Любопытный малыш баловался спичками и поджигал игрушки. Как такого открытого пламени не было, сложность пожара заключалась в сильном задымлении", — прокомментировал начальник СПЧ-3 Ержан Омырбаев.

Фото: ДЧС ВКО.

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