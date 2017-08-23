Итоги форума «Иссык-Куль-2017»: вместе страны ЕАЭС сильнее - экономически, материально, интеллектуально

Шесть ключевых направлений деятельности, способствующих развитию и углублению евразийской интеграции, выделил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, выступая на экономическом форуме «Иссык-Куль-2017» (Кыргызская Республика). Среди них: сближение уровней экономического развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС); формирование действительно общих рынков и борьба с препятствиями и ограничениями; цифровизация экономического пространства Союза; создание транспортных коридоров и логистической инфраструктуры; внешнеэкономическое сотрудничество; «бытовая интеграция», или обеспечение для граждан стран ЕАЭС возможностей в полной мере реализовать свой интеллектуальный потенциал и профессиональные навыки, а также социальные гарантии и права.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян выразил признательность правительству Кыргызстана за активную роль в работе Евразийского экономического союза. Рост экономики страны - главный и самый значимый итог вступления республики в Союз. «Те позитивные результаты, которые мы фиксируем, говорят о том, что вхождение Кыргызстана в ЕАЭС было продуманным, прагматичным шагом, сделанным в интересах всей страны», - считает Тигран Саркисян. По словам Председателя Коллегии ЕЭК, Кыргызстан уже показывает, что сближение уровней экономического развития стран Союза возможно. Этот вопрос имеет принципиально важное значение не только для экономики Кыргызстана, но и для всех без исключения государств-членов, так как позволит сделать сотрудничество государств Союза более эффективным.

Кроме того, важно совершенствовать общие рынки ЕАЭС, снимая барьеры, изъятия, ограничения. Председатель Коллегии ЕЭК обратил особое внимание на вопросы цифровизации экономик ЕАЭС. «Очевидно, что это тренд, который содержит в себе серьёзный потенциал для экономического роста. Кроме того, это мощный ресурс для модернизации и повышения конкурентоспособности наших экономик», - убежден Тигран Саркисян.

Заканчивая выступление, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян высказал убеждение в том, что максимальное число граждан стран Союза должно зримо ощутить эффекты евразийского сотрудничества, необходима так называемая «бытовая интеграция». «Гражданам должно быть комфортно в ЕАЭС», - уверен Председатель Коллегии ЕЭК.

В экономическом форуме «Иссык-Куль-2017» приняли участие члены Совета ЕЭК - вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Республики Армения Ваче Габриелян, первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов, первый заместитель Председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, а также представители бизнеса из стран ЕАЭС, ближнего и дальнего зарубежья.

«Укрепление экономической интеграции - залог развития и процветания государств-членов ЕАЭС. В этой связи необходимо увеличение количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика. В целом для ускорения процессов экономической интеграции необходимо создавать лучшие условия для развития бизнеса на евразийском пространстве», - было подчёркнуто в обращении Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева к гостям форума.

Члены Совета ЕЭК стали спикерами пленарной дискуссии «ЕАЭС: новые подходы к интеграции». Председатель Совета ЕЭК, вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов отметил в своём выступлении, что повестка дня в ЕАЭС динамично меняется. Один из важных приоритетов на сегодняшний день - цифровая экономика. По его словам, вхождение Кыргызстана в ЕАЭС позволило не только сгладить внешние шоки для национальной экономики, но и придать импульс развитию экономики. Уже в 2017 году рост ВВП Кыргызстана может достичь 7%. «Результаты, которые нам даёт интеграция в ЕАЭС, - увеличение взаимной торговли внутри Союза, экспорта, трансфертов, которые переводят кыргызские граждане - полноправные участники трудового рынка ЕАЭС», - считает Олег Панкратов.

Вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян считает, что «региональная экономическая интеграция - один из основных путей развития мировой экономики». Ваче Габриелян отметил, что страны Союза имеют опыт сотрудничества в прошлом и общее культурное пространство. Это тот потенциал интеграции, который поможет ЕАЭС развиваться быстрее и эффективнее использовать экономические возможности каждой страны. Он обратил внимание участников форума на то, что «ожидания очень часто бывают завышенными, потому что люди думают, что если есть большой рынок, будет намного легче продавать и продвигать товары. Но как показывает опыт, это не получается само собой». По его словам, необходимо бороться за этот рынок.

Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Аскар Мамин подчеркнул, что, хотя страны Союза получили доступ на рынок объемом в 180 млн человек, за него необходимо бороться. «Это, казалось бы, благо, есть возможности, где развернуться. Но с другой стороны, мы должны доказывать свою конкурентоспособность на этом рынке. Надо иметь конкурентоспособный товар, технологии. Для нас это очень хороший стимул для того, чтобы постоянно развиваться», - поделился мнением Аскар Мамин.

Первый заместитель Премьер-министра Казахстана озвучил показатели экономики Казахстана. Республика завершила первое полугодие с ростом ВВП в 4,2%. «Мне приятно отметить, что у нас товарооборот со всеми нашими партнерами в рамках объединения вырос более чем на 30%. То есть это говорит о том, что у нас есть большой потенциал для дальнейшего развития», - заявил Аскар Мамин. Он отметил, что на рынке Кыргызстана работает порядка 400 компаний с казахстанским капиталом. К концу 2017 года товарооборот меду Казахстаном и Кыргызстаном может достичь 1 млрд долларов США.

Первый заместитель Председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов назвал в числе приоритетов деятельности членов Совета ЕЭК работу по выявлению изъятий на рынках ЕАЭС и препятствий во взаимной торговле между странами Союза. Среди других треков, которые он озвучил, - заключение соглашений о зонах свободной торговли, обсуждение цифровой экономики. «Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Суренович Саркисян ведет этот вопрос, мы регулярно обсуждаем эту тему в рамках Совета. Сейчас мы готовим предложения по цифровой повестке ЕАЭС для президентов наших стран», - рассказал Игорь Шувалов. Это «живая и очень интересная тема, которая позволит перейти к другим темпам экономического развития ЕАЭС», - подчеркнул первый заместитель Председателя правительства РФ.

В целом все участники дискуссии сошлись во мнении, что вместе страны ЕАЭС действительно сильнее - экономически, материально, интеллектуально, на уровне стран, предприятий и отдельно взятых людей.