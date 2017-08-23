В Семее трое пьяных избили случайных прохожих, одного из них до смерти

В суде все трое обвиняемых отрицали свою вину в смерти погибшего. Они утверждали, будто от таких ударов человек не может умереть.

Троица нетрезвых молодых людей избили двух прохожих, один из которых погиб на месте. По версии преступников, умерший якобы сам нарвался на конфликт. Об этом говорится в материалах суда № 2 Семея, передает Об этом говорится в материалах суда № 2 Семея, передает YK-news.kz





Все преступники ранее не были судимы. Старшему из них 33 года, младшему — 22.





Парни сидели в кафе практически до рассвета. После закрытия заведения в три утра молодые люди отправились гулять в компании знакомых девушек. На улице они столкнулись с двумя прохожими. У одного из молодчиков возник конфликт с незнакомцем. Причина так и осталась тайной — в суде правонарушители затруднились назвать тему ссоры.





Конфликт перетек в рукоприкладство. Одного из оппонентов повалили на землю и стали бить. Досталось и его товарищу, который пытался заступиться за друга. К счастью, он отделался синяками и переломом пальца, в отличие от своего приятеля, который скончался на месте происшествия.





В суде все трое обвиняемых отрицали свою вину в смерти погибшего. Они утверждали, будто от таких ударов человек не может умереть. Тем не менее экспертиза установила прямую связь между избиением и смертью потерпевшего.





Суд № 2 Семея приговорил преступников к девяти годам заключения каждого.





Михаил Потапов.



