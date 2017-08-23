Названа версия крушения самолета Як-12М в Алматинской области
23 августа 2017, 17:27
Комиссией проводятся встречи с экспертами для проведения исследования двигателя самолета.
По данным Департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК названа предварительная версия Комиссии по авиационному происшествию с самолетом Як-12М в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
После окончания обработки ядохимикатами кукурузного поля, воздушное судно выполнило полет над населенным пунктом Шолакай, в момент выполнения левого разворота произошло затруднение в продольной управляемости самолета, вследствие которого самолет резко начал терять высоту и скорость полета. В результате снижения произошло столкновение самолета с земной поверхностью, - сообщили в МИР РК.
В ходе разрушения был разорван правый топливный бак, из-за соприкосновения с горячей частью самолета (двигатель) возникло возгорание, и пожар в передней части самолета. В ходе возникшего пожара передняя часть самолета с пилотской кабиной полностью сгорели, осталось только хвостовая часть фюзеляжа со стабилизатором и килем.
Пилот и служебный пассажир погибли.
Напомним, что 27 июля 2017 года, в 09 часов 05 мин местного времени, в районе села Шолакай Панфиловского района Алматинской области, после выполнения авиационно-химических работ, при выполнении левого разворота произошло авиационное происшествие самолетом Як-12М, регистрационный номер UP-LA127.
Полеты выполнялись в соответствии с договором с крестьянским хозяйством «Услуги по химической обработке авиацией против стеблевого мотылька». Полеты выполнялись по заявке и согласованию с местными органами ОВД.
Пилот, управлявший самолетом, имел допуск к управлению данным воздушным судном и на выполнение авиа-химических работ.
Опасные метеоявления в районе работ не наблюдались и не прогнозировались. На данном воздушном судне отсутствуют параметрические и звуковые самописцы.
С 21 августа 2017 года Комиссией проводятся встречи с экспертами Межгосударственного авиационного Комитета и представителями ЗАО «Шахтинский авиационно-ремонтный завод (Ростовская область, Россия) для определения и проведения исследования двигателя самолета Як-12М.
Для справки: двигатель самолета ремонтировался в 2012 году в вышеуказанном заводе, налет после последнего ремонта составил 397 часов 55 минут.
Фото с сайта mid.gov.kz
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