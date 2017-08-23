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Жириновский назвал идиотским обвинение в финансировании терроризма

23 августа 2017, 17:31

"В Генпрокуратуре обезумевшие люди — они совершенно ничего не соображают, их нужно всех выгнать с работы".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал сообщения о том, что Генпрокуратура Украины подозревает его в финансировании терроризма, сообщает RT.

«Решение идиотское. Там сидят в Генпрокуратуре обезумевшие люди — они совершенно ничего не соображают, их нужно всех выгнать с работы. Мы никогда никаких денег не собирали, мы всегда оказывали помощь жителям Донбасса и будем оказывать», — цитирует ТАСС политика.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины обвинила Жириновского в финансировании терроризма в связи с оказанием им помощи самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам.

Фото: Публичные Люди

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