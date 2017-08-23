Жириновский назвал идиотским обвинение в финансировании терроризма
23 августа 2017, 17:31
"В Генпрокуратуре обезумевшие люди — они совершенно ничего не соображают, их нужно всех выгнать с работы".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал сообщения о том, что Генпрокуратура Украины подозревает его в финансировании терроризма, сообщает RT.
«Решение идиотское. Там сидят в Генпрокуратуре обезумевшие люди — они совершенно ничего не соображают, их нужно всех выгнать с работы. Мы никогда никаких денег не собирали, мы всегда оказывали помощь жителям Донбасса и будем оказывать», — цитирует ТАСС политика.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины обвинила Жириновского в финансировании терроризма в связи с оказанием им помощи самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам.
Фото: Публичные Люди
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874535-4d7ea90d6d18b8b9a02dae6246a9d870
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...