У россиянки в аэропорту Астаны изъяли 50 патронов
23 августа 2017, 17:33
Россиянка заплатила крупный штраф/
Гражданку России задержали с патронами в аэропорту Астаны "Нурсултан Назарбаев", сообщает пресс-служба суда города.
Сообщается, что женщина собиралась вылететь в Санкт-Петербург, когда при досмотре у нее в рюкзаке нашли 50 патронов к спортивно-охотничьему оружию.
Приговором районного суда №2 Есильского района Астаны жительница соседней страны признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьями 287 и 286 УК РК (Незаконное приобретение и контрабанда боеприпасов). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 600 месячных расчетных показателей в сумме 1 миллион 361 тысяча 400 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © AFP / Daniel Roland
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