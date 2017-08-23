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У россиянки в аэропорту Астаны изъяли 50 патронов

23 августа 2017, 17:33

Россиянка заплатила крупный штраф/

Гражданку России задержали с патронами в аэропорту Астаны "Нурсултан Назарбаев", сообщает пресс-служба суда города.

Сообщается, что женщина собиралась вылететь в Санкт-Петербург, когда при досмотре у нее в рюкзаке нашли 50 патронов к спортивно-охотничьему оружию.

Приговором районного суда №2 Есильского района Астаны жительница соседней страны признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьями 287 и 286 УК РК (Незаконное приобретение и контрабанда боеприпасов). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 600 месячных расчетных показателей в сумме 1 миллион 361 тысяча 400 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © AFP / Daniel Roland

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